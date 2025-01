America-RJ denuncia caso de racismo em jogo da Copinha

Fato aconteceu na estreia do clube na competição, contra o Itapirense. Diretor do jogo levou o caso para a Polícia Militar

Uma fato lamentável marcou a primeira rodada da Copinha. O America-RJ denunciou um caso de racismo na sua partida de estreia do torneio, contra a Itapirense, na qual os rubros venceram por 2 a 1.

Um atleta do clube relatou ter sido ofendido durante a partida. Após a denúncia, o diretor do jogo levou o caso à Polícia Militar. A organização da Copinha informou que levará o caso para a Justiça Desportiva e acompanhará o processo para que aplique as punições de forma rigorosa.