Vini Jr pede desculpas por expulsão, mas pode pegar gancho de até 12 jogos

O atacante Vini Jr foi protagonista em mais um confronto do Real Madrid com o Valencia, no estádio Mestalla. Isso porque o brasileiro foi expulso na segunda etapa da partida depois de dar um tapa no rosto do goleiro adversário, Dimitrievski, em um revide. Por tal episódio, o camisa 7 dos Merengues pode sofrer como punição máxima 12 jogos de suspensão.

Segundo o artigo 103 do Código Disciplinar da Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF), a sanção mínima seria uma ausência de quatro partidas consecutivas. Caso tal cenário se concretize, Vini Jr perderia o embate diante do Deportivo Minera pela Copa do Rei. Em seguida, os Galácticos supõem que o brasileiro também seria desfalque nos dois confrontos com o Mallorca pelas semifinais da Supercopa da Espanha. A suspensão se estenderia para a Copa do Rei se o Real Madrid avançar de fase.