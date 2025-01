Vasco empata com XV de Piracicaba na estreia na Copinha

Cruz-Maltino chega a abrir o marcador, com João Vitor, mas sofre empate ainda na etapa inicial; Phillipe Gabriel fez grandes defesas / Crédito: Jogada 10

O Vasco estrou com empate na Copinha 2025. Foi neste sábado (4), no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, contra o XV de Piracicaba. João Vitor, para o Cruz-Maltino, e Samuel, para os paulistas, anotaram os gols do 1 a 1 pela primeira rodada do Grupo 32. O goleiro do Vasco, Phillipe Gabriel, foi o principal destaque, com defesas importantes, especialmente na reta final do prélio na Barra Funda. Lembrando que a equipe carioca levou um time mais jovem para a Copinha, com os principais destaques da base se preparando para atuar nas rodadas iniciais do estadual.

LEIA MAIS: Vasco perde jogo-treino para o Volta Redonda

O jogo O primeiro gol do Vasco na Copinha 2025 veio de uma falha grosseira do goleiro Cadu. Ele recebeu recuo do zagueiro, mas perdeu o tempo de bola e precisou derrubar Juninho, que lhe desarmara. João Vitor cobrou com perfeição e anotou o primeiro, aos 8′. O empate saiu aos 20′. Matusa recebeu na esquerda em profundidade e cruzou para a área. Samuel, de cabeça, testou firme para superar Phillipe Gabriel. Após os gols, os times se alternaram no controle da partida. Sem uma equipe se sobressaindo a outra, as chances eram esporádicas, com o gramado muito pesado e esburacado. Mais para a reta final, porém, o XV cresceu. Assim, ele obrigou o arqueiro Phillipe Gabriel a fazer pelo menos três grandes defesas para salvar o ponto do Vasco na estreia.