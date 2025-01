Uruguaio Mathias Acuña é encontrado morto em hotel do Equador

Acuña, aliás, iniciou sua carreira no El Tanque Sisley, de Montevidéu, e jogou por diversos clubes uruguaios, como Boston River, Fénix e Liverpool, antes de buscar oportunidades no exterior. Ele defendeu o Larissa, da Grécia, entre 2020 e 2022 e, em seguida, se transferiu para o Lamia, também na Grécia. No entanto, a causa de sua morte não foi divulgada.

Luto no futebol neste sábado (04). O atacante uruguaio Mathias Acuña foi encontrado morto em seu quarto de hotel na cidade de Ambato, na região central do Equador. Aos 32 anos, o atleta se apresentava ao Mushuc Runa, da primeira divisão equatoriana.

Contudo, em 2024, Acuña retornou ao futebol uruguaio para jogar novamente no Fénix. No meio do ano, ele assinou contrato com o Mushuc Runa. Durante a última temporada, marcou oito gols em 15 jogos pelo Campeonato Equatoriano, destacando-se.

Todavia, após a notícia da morte de Mathias Acuña, rapidamente o clube do atacante, a federação uruguaia e seus antigos companheiros se manifestaram. Entre as mensagens de apoio, destacaram-se as de Guzmán Rodríguez, ex-colega de Acuña no Boston River, e de Diego Hernández e Nicolás Quagliata, que atuaram com ele no Wanderers.

“Que tristeza, não se pode acreditar. Que ele encontre a paz onde estiver”, escreveu o volante Manuel Ugarte, do Manchester United e da seleção uruguaia, que atuou com Acuña no Fénix.