Savinho brilha, Haaland marca e City goleia West Ham

O Manchester City dá provas de que a má fase (que chegou a somar 13 jogos e apenas 1 vitória) está ficando para trás. Neste sábado (4/1), em casa, os atuais tetracampeões do Campeonato Inglês golearam os londrinos do West Ham por 4 a 1. O jogo, válido pela 20ª rodada, teve em Savinho o grande destaque. O brasileiro fez ótimas jogadas pela esquerda e foi determinante para os gols de Coufal (contra) e os dois de Haaland. Foden fez o outro tento do City. Para os londrinos, Fullkrug marcou.

Esta foi a segunda vitória consecutiva dos Citizens (a outra, 2 a 0 no Leicester, fora de casa). Assim, o time chega aos 34 pontos, consolidando-se no modesto sexto lugar, mas ainda bem atrás do líder Liverpool (45 pontos e que ainda joga na rodada). O West Ham é o 13º, com 23 pontos, e pode perder uma posição ao fim da rodada.