São Paulo sofre para contratar lateral-esquerdo e pode ficar sem Wendell

Atualmente no Porto, o clube de Portugal não facilita a negociação pelo jogador que está com vínculo encerrando

No São Paulo, antes mesmo da reapresentação para a próxima temporada, a contratação de um lateral-esquerdo segue como prioridade do elenco no dia 08 de janeiro. Wellington, portanto, foi negociado com o futebol europeu, e Jamal não aproveitou as oportunidades que recebeu.

Aliás, apesar disso, a diretoria do clube paulista não demonstra otimismo em relação a nenhuma contratação até agora. A principal aposta sempre foi contar com o lateral Wendell, que atualmente defende o Porto, de Portugal. No entanto, o clube português dificulta a transferência e exige compensação financeira para liberar o jogador.