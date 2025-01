Rodrigo Garro, do Corinthians, se envolve em acidente com vítima fatal na Argentina

O jogador conduzia uma caminhonete e teria atropelado um motociclista, que faleceu no local, na madrugada deste sábado, 4, em La Pampa, onde passa as férias

O meia Rodrigo Garro, do Corinthians, se envolveu em um acidente de trânsito com uma vítima fatal na Argentina. O jogador conduzia uma caminhonete e teria atropelado um motociclista, que faleceu no local, na madrugada deste sábado, 4, em La Pampa, onde passa as férias, de acordo com informações do jornal Olé. O camisa 10 da equipe paulista foi detido, prestou depoimento e foi liberado em seguida.

O caso tem sido tratado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas pode sofrer alteração no decorrer das investigações. Garro e o acompanhante do veículo não tiveram grandes ferimentos e saíram ilesos.