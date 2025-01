PSG x Monaco: onde assistir, escalações e arbitragem

Gigantes do futebol francês se enfrentam na decisão da Supercopa da França, em Doha, no Qatar

Duelo de gigantes do futebol francês valendo título. Neste domingo (5), PSG e Monaco se enfrentam às 13h30 (de Brasília), no Estádio 974, em Doha, no Qatar, pela decisão da Supercopa da França. O clássico coloca frente a frente o atual campeão da Ligue 1, diante do vencedor da Copa da França na última temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube) e Amazon Prime Video (streaming).