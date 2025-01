Palmeiras faz homenagens para Menino, mas Dudu é esquecido; entenda motivos

O Palmeiras homenageou o volante Gabriel Menino, que deixou o clube após cinco anos e atuará pelo Atlético-MG em 2025. O jogador recebeu elogios da presidente Leila Pereira, que lhe entregou uma placa em reconhecimento à sua trajetória no Alviverde, onde foi formado.

Gabriel Menino, aliás, sai do Palmeiras como parte da negociação que trouxe Paulinho, do clube mineiro, para o Verdão. Outro volante envolvido no negócio é Patrick. Já o atacante chega ao Alviverde para brigar pela titularidade no time sob comando de Abel Ferreira.