Otero se despede do Santos com agradecimento nas redes sociais

Com passagem de destaque em 2024, venezuelano sabia que não seria aproveitado por Pedro Caixinha e acertará com o Nacional, do Uruguai

Neste sábado (04), o meio-campista Otero se despediu do Santos por meio das redes sociais. O jogador atuou pelo Peixe em 2024, sendo uma peça fundamental no acesso e no título da Série B. Sem ser prioridade para o técnico Pedro Caixinha, ele jogará neste ano pelo Nacional, do Uruguai. Aliás, pelo Santos, o venezuelano disputou 51 partidas, marcou 8 gols e deu 5 assistências. Entre seus momentos marcantes, está o golaço de falta no jogo do acesso contra o Coritiba, no Couto Pereira. Otero, portanto, tinha a renovação de contrato encaminhada, mas decidiu seguir outro caminho.

