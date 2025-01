Mídia cita supostas razões para afastamento de jogadores no Manchester United

Um dos principais mistérios de início de trajetória de Rubén Amorim no Manchester United foram as situações que motivaram o afastamento de Garnacho e Rashford. Assim, de acordo com a mídia inglesa, atitudes classificadas como desrespeito ao treinador e suas regras ocasionaram tal situação.

Segundo o jornal “Daily Mail”, Alejandro Garnacho foi ausência na lista de relacionados para o clássico com o Manchester City por um episódio no compromisso anterior. No confronto com o Viktoria PiIzen, no dia 12 de dezembro, o comandante chamou o argentino na linha lateral para orientá-lo, antes de deixar o banco de reservas. Contudo, o treinador teria se incomodado com o fato de o atacante ter virado as costas quando ainda dava explicações a Garnacho.