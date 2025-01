Juventude anuncia amistoso contra o Boca Juniors na Argentina

As equipes encaram o duelo, que terá Nenê x Cavani, como uma preparação para 2025. O Verdão estreia no Campeonato Gaúcho no dia 22, uma semana depois do amistoso, contra o Ypiranga, no Alfredo Jaconi. Além disso, também disputará o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil na temporada.

Sem o meia Nenê e o atacante Ronnie Carrillo, o elenco do Juventude se reapresentou na última sexta-feira (3). Os jogadores faltaram por motivos pessoais e, segundo o ge, devem retornar nos próximos dias para completar o grupo.

