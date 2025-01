Grêmio anuncia retorno de preparador de goleiros e fecha comissão técnica

O profissional Mateus Famer, com passagem pelo clube nas categorias de base, deixou o Vasco e acertou com o Tricolor para 2025 / Crédito: Jogada 10

Neste sábado (04), o Grêmio confirmou a contratação de seu novo preparador de goleiros, Mateus Famer. O profissional deixou o Vasco para acertar com o Tricolor Gaúcho e integrará a comissão técnica da equipe, agora sob o comando de Gustavo Quinteros. Aliás, a chegada de Famer era uma das peças que faltavam na montagem da comissão técnica permanente do Grêmio. Ele estava no Vasco há duas temporadas e trabalhou com o goleiro Léo Jardim, destaque do time carioca que chegou à Seleção Brasileira em 2024.

Mauri Lima, que ocupava a função no Tricolor, deixou o clube na virada do ano. Durante sua passagem, ele atuou como preparador de goleiros por 12 anos nas categorias de base. Pela Seleção Sub-17, conquistou a Copa do Mundo e o Sul-Americano da categoria em 2019, além do Sul-Americano Sub-20 em 2023. Contudo, Mateus Famer, antes de sua passagem pelo Vasco, saiu do Grêmio em 2020 para trabalhar no Guangzhou Evergrande, da China. Em 2022, retornou ao Brasil e integrou a equipe sub-20 do Cruzeiro, participando eventualmente dos trabalhos do elenco principal. Em 2023, foi contratado pelo Vasco para o time profissional. O Grêmio passou por mudanças significativas em sua comissão técnica. Após as saídas dos preparadores físicos Mário Pereira e Gabriel Gindri, e dos preparadores de goleiros Mauri Lima e Enio Oliveira, o clube recontratou Rogério Dias, o Rogerinho, para a preparação física. James Freitas segue como auxiliar permanente da equipe.