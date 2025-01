Gabigol fala pela primeira vez com a camisa do Cruzeiro: ‘Muito animado’

Começou a era Gabigol no Cruzeiro! Neste sábado (04), o clube mineiro realizou a apresentação do grande reforço para a temporada em uma festa que reuniu mais de 45 mil torcedores no Mineirão. Em suas primeiras palavras com a camisa do Cabuloso, o atacante disse estar muito animado e ainda soltou um palavrão.

“Estou muito feliz, muito animado. Aqui é Cabuloso”, declarou, antes de mandar um xingamento para exaltar o momento.