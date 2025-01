Gabigol desembarca em BH para apresentação no Cruzeiro

Reforço do Cabuloso recebeu recepção especial ao desembarcar na capital mineira com o jato do dono da SAF do clube

Gabigol já está em Belo Horizonte para ser apresentado como novo reforço do Cruzeiro. A atacante desembarcou na manhã deste sábado (04), na capital mineira, para, mais tarde, se encontrar a torcida no Mineirão. O atacante foi recepcionado com um tapete azul, escrito “bem-vindo”, e utilizou o avião particular do dono da SAF do clube, Pedro Lourenço.

O CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, e o diretor de futebol do clube, Pedro Júnior, estiveram na missão de recepcionar o reforço. Em uma rede social, Gabigol postou uma foto do seu desembarque, usando uma blusa azul e com a música de Tim Maia na legenda: “Azul da cor do mar”.