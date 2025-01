Fluminense anuncia contratação do zagueiro Freytes

Argentino de 25 anos chega proveniente do Allianza Lima, do Peru; defensor já dá suas primeiras palavras como jogador Tricolor / Crédito: Jogada 10

O Fluminense anunciou neste sábado (4) a contratação do zagueiro Juan Pablo Freytes, ex-Alianza Lima (PER). Ele se apresentou no CT Carlos Castilho, realizou exames médicos e, então, assinou vínculo em definitivo com o Tricolor até o fim de 2028. Ao site oficial do clube, Freytes celebrou a oportunidade. Ele, que terá sua primeira passagem no futebol brasileiro, aliás, rasgou elogios ao novo time.

LEIA MAIS: Fluminense vence Inter de Limeira em estreia na Copinha

“A verdade é que estou muito contente e muito feliz pela oportunidade. Para mim, é um clube enorme e que muitas vezes só vi pela televisão. Estou muito contente. Espero conquistar muitas coisas juntos e vamos seguir para fazer história nesse clube tão lindo”, disse o argentino. Canhoto e polivalente, Freytes foi um dos destaques da última edição do Campeonato Peruano. Pelo Alianza Lima, atuou em 40 jogos, marcou quatro gols e deu quatro assistências. Além disso, acumula números positivos como 72 desarmes, 70 finalizações, 43 passes decisivos e 72% de eficiência nos duelos aéreos, de acordo com estatísticas do “Sofascore’. O defensor foi revelado pelo Newell’s Old Boys-ARG e tem passagens, então, por Rivadavia-ARG e Unión La Calera-CHL. Dessa forma, ele apresenta suas credenciais.