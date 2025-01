Floresta x Botafogo: onde assistir e escalações

Com o sub-17 em campo, o Botafogo tem novo compromisso pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste domingo (5), o Glorioso enfrenta Floresta, às 19h (de horário de Brasília), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. O duelo é válido pela segunda rodada do Grupo 1 da Copinha.

A equipe deve formar com: Daniel; Marcos Vinicius, Rafael, João Pedro e Islan (Moraes); Victor Gabriel, Martins, Emerson e Araújo; Rikelme e Mourão.

Como chega o Botafogo?

Após vencer o Fast-AM por 2 a 1, de virada, na estreia, o Botafogo pode se classificar por antecipação. Para isso, precisa vencer o Floresta e torcer para o Votuporanguense não perder para o time do Norte. A bola rola antes do jogo do Fogão, às 16h45 (de Brasília).

Zappelini, depois de grande atuação na partida anterior, pode ganhar uma chance entre os titulares. O técnico do Botafogo, Leonardo Ramos, ainda não sabe se mantém o esquema com dois volantes centralizados ou se arrisca um meia mais criativo ao lado de Charles.