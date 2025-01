Flamengo x Cruzeiro-PB, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Garotos do Ninho enfrentam o time de Itaporanga, neste domingo (5), às 17h, no Nogueirão, em Mogi das Cruzes, pela estreia da competição de base

O Flamengo estreia na Copinha, neste domingo (5), contra o Cruzeiro-PB, às 17h, pela 1ª rodada do Grupo 23 da competição. O duelo acontece no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Será o primeiro duelo entre as equipes na história. Na última edição do torneio, o Rubro-Negro foi eliminado na semifinal pelo Cruzeiro.

Como chega o Flamengo

O Flamengo foi até as semifinais da Copinha em 2024, parando no Cruzeiro. Dono de quatro títulos da competição, o Rubro-Negro, afinal, levará para a competição mais uma leva de potenciais atletas com vistas de brilhar no time principal nas próximas temporadas. O time, assim, busca faturar o título após sete anos de jejum.

O time, aliás, poderá ter à disposição jogadores que não foram chamados para a pré-temporada dos profissionais. Atletas como Caio Barone, Ryan Roberto, Wanderson e Felipe Lima, aliás, são os principais nomes aos quais o torcedor flamenguista deposita esperanças nesta edição da competição.

Como chega o Cruzeiro-PB

O Cruzeiro-PB representa a cidade de Itaporanga e vai estrear na maior competição de base do Brasil após conquistar o título paraibano. Agora, o time tenta fazer um bom papel e se classificar para a segunda fase. O técnico da Raposa do Sertão será Rafael Borges e a base deverá ser a equipe campeã estadual da categoria. Além disto, uma parceria com o Treze fez com que a equipe de Campina Grande cedesse quatro atletas (Fábio Emanuel, Gustavo Ismael, José Matheus e Breno Kennedy) para a disputa da competição.