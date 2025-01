Flamengo começa a reorganizar o departamento médico

Com a nova gestão, o Flamengo também sofrerá mudanças no departamento médico. Afinal, Marcio Tannure, gerente de saúde e alto rendimento do clube, foi demitido na manhã deste sábado (5). A reunião aconteceu no Ninho do Urubu e contou com a presença do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

O presidente Bap quer uma nova organização do departamento médico no Flamengo. Além da demissão de Tannure, José Luiz Runco retornará ao clube após nove anos. Ele ocupará o cargo de diretor médico geral do clube, mas não ficará ligado ao futebol. Runco será responsável por indicar profissionais para cada departamento do clube. A ideia, aliás, é padronizar a medicina rubro-negra.