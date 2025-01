Ex-Fluminense marca e evita derrota do Brighton para o Arsenal

Brighton e Arsenal fizeram um jogo muito bom neste sábado, 4/1, 20ª rodada do Campeonato Inglês. Atuando em casa, no Falmer Stadium, o Brighton viu o rival ter maior posse (54%), mas foi perigoso, finalizou muito (11 a 8) e teve atitude. O time saiu atrás, com um golaço de Nwaneri no primeiro tempo. Mas, na etapa final, buscou o justo empate com o brasileiro João Pedro, de pênalti. E, por muito pouco, não virou. No fim, 1 a 1.

O Arsenal, assim, chega aos 40 pontos, em segundo lugar. Mas o Nottingham Forest, que tem 37 pontos, ainda jogará na rodada e pode alcançá-lo. O bom time do Brighton é o décimo colocado, com 28 pontos.