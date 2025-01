Daniel Fuzato chega ao RJ e já fala como goleiro do Vasco

No desembarque no aeroporto internacional Tom Jobim (Galeão), o jogador de 27 anos falou, então, pela primeira vez como jogador cruz-maltino. Aos repórteres presentes, Fuzato não escondeu a felicidade em voltar para seu país, lembrando que “pulou esta etapa”, já que saiu muito cedo do Brasil.

Um dos reforços contratados pelo Vasco para 2025, o goleiro Daniel Fuzato desembarcou no Rio de Janeiro na tarde deste sábado (4). O arqueiro, ainda não anunciado pelo Gigante da Colina, chega sem custos proveniente do Eibar-ESP e será reserva de Léo Jardim. O Vasco terá direito a 75% dos direitos, enquanto o time espanhol segue com 25%.

“Acho que foi o que falou mais alto (voltar ao Brasil). Quando a gente soube do interesse do Vasco, a gente não podia deixar passar. Acho que é um passo importante na minha carreira. Vai ser importante também estar perto da minha família neste momento”, afirmou.

Sombra de Léo Jardim no gol do Vasco

O goleiro chega para ser reserva de Léo Jardim. Perguntado se já conversou com o arqueiro titular do Vasco, Fuzato revelou ser fã do camisa 1. Sem entrar no mérito de brigar por vaga, porém, ele afirmou que o “Vasco ganha” com a disputa sadia entre ambos.

“Acompanho o trabalho do Léo (Jardim) há muito tempo já, acho que há mais de três anos. Mas conheço o goleiro que é. Me parece ser uma pessoa de nível altíssimo. E estou muito feliz de poder fazer parte do dia a dia com ele. Acho que quem ganha é o Vasco. A gente está ali para ajudar. Estou ansioso para poder trabalhar ao lado dele”, revelou.

Fuzato também respondeu sobre o mercado brasileiro, que passa a buscar contratações de jogadores que atuam na Europa. Ele falou, então, que o mercado europeu está sempre observando os jogadores do país pentacampeão do mundo.