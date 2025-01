Crystal Palace e Chelsea ficam no empate em duelo londrino

Fora de casa, Blues saem na frente, mas fica no 1 a 1 com o Crystal e completa quatro jogos sem vencer, caindo na tabela inglesa / Crédito: Jogada 10

Crystal Palace e Chelsea empataram em 1 a 1 neste sábado, 4/1, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo foi no Selhurst Park, casa do Crystal, e começou com o Chelsea na frente, gol de Palmer após uma jogada cinematográfica de Sancho no primeiro tempo. Mas, na etapa final, Mateta deixou tudo igual. Ao somar apenas um ponto, o Chelsea perdeu a chance de assumir provisoriamente o terceiro lugar. Afinal, tem 36 pontos, contra 37 do Nottingham Forest (que ainda jogará na rodada). O Crystal Palace, com 21 pontos, ocupa o 14º lugar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Crystal e Chelsea, equilíbrio Aos 14 minutos, Cole Palmer colocou o Chelsea na frente. Sancho fez uma jogada sensacional, driblando Richards com um drible de corpo, avançando, voltando a driblar Richards e rolando para Palmer, que ajeitou e tocou no contrapé do goleiro Henderson. Após sofrer o gol, o Crystal Palace passou a ter mais posse de bola, chegando perto da área, mas sem conseguir espaço para bons arremates.