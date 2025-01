Confira quanto o Atlético receberá pela negociação de Paulinho

O atacante Paulinho passou duas temporadas no Atlético, onde conquistou os títulos estaduais de 2023 e 2024 e foi o artilheiro do Brasileirão no ano retrasado. Com a oferta recebida pelo Palmeiras, o clube mineiro arrecadará cerca de 18 milhões de euros (R$ 115 milhões na cotação atual) pela venda de 100% dos direitos econômicos do jogador.

No entanto, o Galo não ficará com o valor total, pois detinha 90% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os outros 10% pertenciam ao próprio jogador. Conforme o portal ge, o Atlético receberá aproximadamente R$ 102 milhões, enquanto Paulinho ficará com a fatia restante, correspondente a R$ 13 milhões.