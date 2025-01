Brincadeira com Fagner, gesto de Dudu e homenagens: a primeira parte da festa do Cruzeiro

Novos reforços do Cabuloso foram apresentados no Mineirão neste sábado, na festa que tem como ápice a chegada de Gabigol ao clube mineiro / Crédito: Jogada 10

O torcedor do Cruzeiro vive um dia celebração neste sábado (04). Dois dias após o clube completar 104 anos, o clube preparou uma grande festa no Mineirão, com 40 mil cruzeirenses, para apresentar Gabigol e outros reforços da temporada. Um deles é o lateral-direito Fagner, que veio do Corinthians. O jogador vai reeditar uma parceria de sucesso com o goleiro Cássio. Além das conquistas pelo Timão, a dupla foi convocada para a Copa do Mundo de 2018. Dono da SAF do Cabuloso, Pedro Lourenço aproveitou para brincar com a situação.

"Fagner é um grande jogador, dispensa comentários, é um multi-campeão. Acho que ele ficou com saudade do Cássio e pensou: 'deixa eu ir jogar com ele novamente '", afirmou.

Além de Fagner, o Cruzeiro apresentou mais jogadores à torcida na primeira parte da festa. O volante Chrisitan, ex-Athletico, o meia Eduardo, ex-Botafogo, e os meias-atacantes Dudu, ex-Palmeiras, e Rodriguinho, ex-América-MG, que participaram da celebração do Mineirão. Dudu, cria da base do clube, apareceu para a torcida de forma separada dos demais e realizou o símbolo da torcida organiza Máfia Azul com os braços. A torcida possui uma grande briga com a Mancha Verde, torcida organizada do Palmeiras. A rivalidade resultou uma emboscada contra os mineiros no ano passado, na qual um torcedor faleceu. O clube também realizou uma volta olímpica com seu time masculino de vôlei, que conquistou o pentacampeonato Mundial no mês passado. O CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, aproveitou a oportunidade para homenagear o dono da SAF e o seu filho, Pedro Júnior, diretor de futebol.