América-MEX tenta evitar saída do técnico André Jardine ao Botafogo

O presidente do América e do Conselho Gestor da Televisa, proprietária do América, entrou no circuito. Emílio Azcarraga Jean coloca todas as suas fichas na permanência do treinador tricampeão mexicano. Do outro lado, John Textor com proposta um pouco superior ao que Jardine recebe no América.