Al-Rayyan confirma contratação de técnico Artur Jorge, ex-Botafogo

Fim da novela! O ex-técnico do Botafogo, Artur Jorge, foi anunciado pelo Al-Rayyan, do Qatar na manhã deste sábado (4/1). Inicialmente, o clube catari confirmou a saída do antigo treinador Younes Ali e depois a chegada do português. O contrato do atual campeão da Série A e da Libertadores com o Al-Rayyan será válido até 2027.

A saída do antecessor de Artur Jorge se explica pela campanha negativa no torneio nacional. Afinal, o time se encontra na oitava colocação de 12 possíveis. Além de liderar o Glorioso na principal temporada de sua história, com a conquista dos dois títulos impactantes, o interesse concretizou-se pelo baixo valor da multa rescisória, segundo avaliação do Al-Rayyan.