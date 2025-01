Vasco x XV de Piracicaba, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Está chegando a hora da estreia do Vasco na Copinha 2025. Será neste sábado (4), às 15h (de Brasília), em duelo contra o XV de Piracicaba, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. O estádio fica na Barra Funda, onde está sediado o Grupo 32, que também conta com Canaã-DF e Nacional-SP.

Como chega o Vasco

Campeão pela única vez em 1992, o Vasco entrará em campo com um time mais jovem, já que muitos dos atletas sub-20 estão treinando com o primeiro grupo do elenco principal para as rodadas iniciais do Estadual 2025. Dessa forma, a equipe será treinada por Matheus Curopos, técnico da equipe sub-17 da Colina.