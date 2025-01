Vasco pretende ampliar empréstimo de Coutinho

Meia tem contrato até o meio de 2025, mas tem chance de permanecer na Colina para disputa da Sul-Americana, prioridade do clube no ano / Crédito: Jogada 10

O Vasco aposta em manter Philippe Coutinho até o fim de 2025. O contrato de empréstimo com o camisa 11 junto ao Aston Villa termina no meio deste ano, mas o Cruz-Maltino quer estender o vínculo. O jogador, aliás, já mostrou desejo de permanecer no Brasil até pela esperança que ainda tem de voltar à Seleção Brasileira.

A ideia do Vasco é que o jogador conquiste um título de peso para colocar no currículo, fazendo com que entre na história do clube como vencedor. O Cruz-Maltino, aliás, terá a Sul-Americana como prioridade em 2025. Além disso, o jogador seria uma peça importante no roteiro da competição.