Vasco acerta a contratação do zagueiro Lucas Oliveira

Defensor assinou contrato com o Cruz-Maltino após acordo com o Cruzeiro. Cariocas vão receber 50% dos direitos econômicos do atleta / Crédito: Gustavo Aleixo

O zagueiro Lucas Oliveira já assinou o contrato com o Vasco, que deve ter duração de dois anos, após acordo dos cariocas com o Cruzeiro. Na transação, o Cruz-Maltino vai receber o jogador de graça e 50% dos direitos econômicos do atleta. A outra metade do passe continua com os mineiros. Assim, resta apenas o anúncio oficial por parte do clube de São Januário. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

No primeiro contato com a Raposa, o Gigante da Colina recebeu uma sinalização positiva para chegarem a um consenso. Em seguida, o Vasco passou a negociar com os empresários e também teve êxito. Lucas Oliveira era um desejo antigo do clube, pois tentou a sua contratação ainda na sua última participação na Segunda Divisão, em 2022. Na oportunidade, o atleta despontou pelo Atlético-GO.