São Paulo x Serra Branca, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

O Tricolor não vence a competição desde 2019 e encara os paraibanos, que fazem a segunda participação no torneio. Além dos dois clubes, estão no Grupo 11 o XV de Jaú e o Picos, do Piauí.

O São Paulo começa sua trajetória na Copa São Paulo de Futebol Júnior neste sábado (04). Atual campeão da Copa do Brasil Sub-20, o Tricolor encara o Serra Branca, da Paraíba, às 19h, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú.

Como chega o São Paulo

O Tricolor chega embalado pelo título da Copa do Brasil Sub-20. O elenco que disputa a Copinha segue sob o comando de Allan Barcellos e tem os destaques da conquista Ryan Francisco e Lucas Ferreira. Dos 11 jogadores previstos para começarem na partida de estreia, dez foram titulares contra o Palmeiras.

Como chega o Serra Branca

O Carcará participa pela segunda vez do torneio e de forma consecutiva. O clube ficou com o vice-campeonato Sub-20 da Paraíba e é um dos dois representantes do estado na competição. O time será comandado por Roberto Maschio e tenta levar a inovação que promove no estado para a Copinha.

SÃO PAULO X SERRA BRANCA

Data e horário: 4/1/2025, 19h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Zezinho Magalhães, Jaú (SP)

SÃO PAULO: João Pedro; Maik, Kauê Alves, Pedro Andrade e Marques Rickelme; Felipe Negrucci, Hugo Leonardo e Matheus Alves; Lucas Ferreira, Ryan Francisco e Paulo Sérgio. Técnico: Allan Barcellos.

SERRA BRANCA: Alison Kayke; Nicolas, Pedro Arruda, Klayver e Mauricio Schneider; Tiago, Cézar Soares e Paulo Renan; Jô, João Victor e Mikael Souza. Técnico: Roberto Maschio.

Árbitro: Marianna Nanni Batalha.

Auxiliares: Italo Magno de Paula Andrade e Anna Beatriz Scagnolato.