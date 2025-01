Salah confirma saída do Liverpool no fim da temporada

Mohamed Salah confirmou que deixará o Liverpool no fim da temporada. Durante entrevista concedida à ‘Sky Sports’, o egípcio indicou a saída dos Reds após o fim do contrato e revelou que seu principal objetivo antes da despedida é conquistar a Premier League.

Salah, que tem contrato com o clube até o final da atual temporada, está livre para assinar um pré-acordo com outro time desde o dia 1º de janeiro. O Liverpool teria tentado negociar uma renovação, mas as conversas não avançaram. Esta, no entanto, é a primeira vez que o jogador indica publicamente que não pretende estender seu vínculo com o clube inglês.