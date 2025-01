Ronaldo curte passeio em família, e semelhança impressiona

Ronaldo Fenômeno está no continente asiático com sua esposa e filhos; semelhança do ex-jogador com seus herdeiros impressiona

Ronaldo Fenômeno está no continente asiático onde curte momentos de lazer com sua esposa e filhos. Após passagem pelo Japão, onde aproveitaram o Ano Novo, o grupo seguiu para a Coreia do Sul. E um registro do ex-jogador com seus herdeiros chamou atenção pela semelhança.

Em seu Instagram, o eterno camisa 9 repostou uma postagem do filho Alexander Lima em seus stories. Na foto estão, além do Fenômeno e de Alex, Celina Locks, esposa do jogador, Ronald, primogênito do ex-jogador, Raisha Palomaro, namorada de Ronald, e Maria Sofia e Maria Alice, também filhas de Ronaldo. O registro foi feito no Gyeongbokgung Palace, um palácio real localizado no sul do país. O destaque é a semelhança do pentacampeão com seus herdeiros.