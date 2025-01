Real Madrid bate Valencia de virada após expulsão de Vini Jr

O Real Madrid sofreu, mas assumiu a liderança isolada do Campeonato Espanhol 2024/25. Nesta sexta-feira (3), o clube merengue buscou uma virada impressionante por 2 a 1 contra Valencia, penúltimo colocado, em partida atrasada da 12ª rodada de La Liga, e roubou a posição que pertencia ao Atlético. Hugo Duro, ainda no primeiro tempo, abriu o placar para os donos da casa no estádio Mestalla, em duelo que teve Vini Jr expulso por agressão, pênalti perdido por Bellingham, o primeiro na carreira do meia, e golaço anulado de Mbappé. No entanto, Modric saiu do banco de reservas após o cartão vermelho do brasileiro e empatou o jogo. Já nos acréscimos, Bellingham aproveitou falha da defesa adversária e confirmou a virada.

Essa partida deveria ter acontecido em novembro, mas foi adiada por conta das fortes chuvas e enchentes que atingiram a região de Castellón, em Valência, e deixaram mais de 150 mortos no desastre climático. Além disso, antes da bola rolar, o Valencia devolveu as homenagens do Real Madrid às vítimas da tragédia. Uma placa foi entregue ao presidente Florentino Pérez, e os torcedores no Mestalla ficaram de pé para aplaudir a equipe da capital espanhola.