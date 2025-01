Pedro Martins explica saídas e mudanças no Santos: ‘Nova mentalidade’

Novo CEO do clube concedeu coletiva no mesmo dia em que profissionais foram desligados no departamento de futebol e falou sobre o mercado / Crédito: Jogada 10

No mesmo dia em que o Santos anunciou uma barca em um sua diretoria, o novo CEO do clube, Pedro Martins, deu sua primeira entrevista coletiva. Nela, o dirigente explicou por que aceitou o convite do presidente Marcelo Fernandes e qual será o caminho traçado pelo Alvinegro neste recomeço na Série A. “Quando ele me procura ele faz uma análise ampla de como o Santos está se posicionando em um mercado extremamente competitivo. Em que as SAFs estão fazendo movimentos altos. Em que a profissionalização do departamento de futebol não é um caminho a ser seguido e sim uma necessidade”, pontuou.

Martins explicou as saídas que o clube anunciou na manhã desta sexta (03). O CEO ressaltou que os desligamentos estão próximas àquilo que o Santos está pensando para o ano de 2025.

“As saídas dialogam com o momento que o clube está vivendo. O presidente Marcelo Teixeira quando me convidou, convidou pensando numa reestruturação do Santos como um todo. Eu venho fazendo diagnóstico, uma avaliação ampla de como o clube vem sendo gerido, e neste momento optamos por fazer algumas trocas”, afirmou. Chegada de Pedro Caixinha A contratação do novo treinador do Peixe estava ligada com aquilo que está sendo feito para mudar a mentalidade do Peixe. Martins agiu, inclusive, antes mesmo de ser anunciado oficialmente, para que o treinador português fechasse com o Alvinegro Praiano. “O primeiro passo foi a busca de um treinador que estivesse integrado a essa ideia, que é o Pedro Caixinha. E agora a gente faz algumas outras mudanças que buscam colocar o Santos dentro de uma nova mentalidade, dentro de uma nova forma de ser gerido”, declarou.

O novo CEO também explicou um tripé adotado pelo Peixe para o trabalho na temporada. O clube agora busca a unidade, a modernidade e a identidade para uma nova era dentro do Santos. “Tudo isso é porque a gente escolheu um tripé para trabalhar. Primeiro ponto é a busca pela unidade de Santos, tendo um objetivo único, preicsamos ter uma maneira de pensar futebol parecida. Segundo a modernidade, precisamos colocar todas as práticas do Santos com o que está sendo feito de melhor no mundo. E terceiro a identidade, a gente precisa buscar uma identidade também de gerir nosso dia a dia”, explicou. Soteldo fica no Santos? “Tudo isso está sendo colocado em conta e debatido com o Caixinha. Tem alguns jogadores que já receberam propostas e elas estão contempladas para ver o que que entra de recurso para o Santos, o que a gente consegue aliviar da folha e o que a gente consegue fazer com que essa sobra de recurso. Mas, a princípio, todos esses jogadores cujo o empréstimo acabou de 31/12, caso não tenha nenhuma negociação, tem que se reapresentar. A gente está tratando caso a caso e o Caixinha está ciente de todas essas possibilidades”, ressaltou Martins.