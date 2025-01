Paulo Baya é o primeiro reforço a treinar no Fluminense

Atacante começa treinando com elenco alternativo, que atuará nas rodadas iniciais do Carioca; resto do time chega só dia 8 / Crédito: Jogada 10

O atacante Paulo Baya é o primeiro dos reforços do Fluminense a participar dos treinos para a temporada 2025. Nesta sexta-feira (3) – segundo dia de atividades do primeiro grupo a se apresentar -, o jogador ex-Goiás fez seu primeiro trabalho com os novos companheiros. Isso ocorre porque, segundo publicação desta sexta do “ge”, o atacante passou por problemas com seu voo de Goiânia rumo ao Rio de Janeiro na última quinta (2), se atrasando em sua chegada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Marcão destaca nova oportunidade de comandar o Fluminense