Palmeiras tem nova data para decidir situação de Andreas Pereira

A intenção do clube londrino é contar com Andreas o maior número de jogos possíveis. No domingo (05), o Fulham encara o Ipswich Town, partida que encerra a maratona de final e começo de ano dentro da Premier League. Já o Palmeiras se sente incomodado, já que tem pressa para fechar o negócio e não quer que a situação se arraste.

Os valores são os mesmos já divulgados: 20 milhões de euros, cerca de 20 milhões de euros, cerca de R$ 146 milhões, mais bônus pelo atleta. Andreas vê com bons olhos voltar ao futebol brasileiro e já deu sinal positivo para os seus representantes negociarem com o Verdão. Entretanto, não está nos planos do Fulham perder o meia, que é uma das principais peças do time comandado por Marco Silva.