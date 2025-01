No Cruzeiro, Dudu abre o jogo sobre pouca utilização no Palmeiras: ‘Opção do treinador’

Em apresentação pelo Cruzeiro, o atacante Dudu comentou sobre a pouca utilização no Palmeiras nos meses finais do Campeonato Brasileiro. O jogador ressaltou que está bem fisicamente e destacou que ficou fora das partidas por opção do técnico Abel Ferreira.

“Eu não joguei lá [Palmeiras] por opção do treinador. Igual aqui [no Cruzeiro]. […] Estava treinado, estava bem fisicamente. Opção do treinador. Estava sempre no banco e o treinador optou por não me colocar. Aí os motivos depois ele responde lá. Não penso mais no Palmeiras. Não preciso mais responder perguntas sobre o Palmeiras”, alfinetou.