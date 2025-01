Nevoeiro adia Nacional x Porto, pelo Português

Forte névoa, já esperada, fez jogo ser interrompido duas vezes no Funchal antes dos 15 minutos do 1º tempo. Jogo deve rolar neste sábado

O jogo entre o Nacional da Ilha da Madeira e o Porto, nesta sexta-feira, 3 de janeiro, no Estádio do Funchal, sofreu várias interrupções devido ao forte nevoeiro que afetou a Ilha do Funchal. Com isso, após apenas 15 minutos de bola rolando, este duelo pela 17ª rodada do Campeonato Português teve de ter interrupção. Provavelmente passará para a manhã deste sábado.

O problema já era esperado. Desde o início da semana, durante entre 18h e 22h no horário local (15h e 19h de Brasília), ocorreram forte nevoeiro, como sempre acontece todos os anos nesta época. Ainda assim, os organizadores decidiram pela realização do jogo às 18h local (15h no Brasil). O Nacional alegava que seus jogos sempre acontecem no início da tarde. Mas, devido à transmissão pela TV, sendo este um confronto contra um dos grandes, a partida tinha de ser ao anoitecer o que era um grande risco e semostrou decisão errada.