Manchester City x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da Premier League 2024/25 estão de volta. Neste sábado (4), City e West Ham se enfrentam às 12h (de Brasília), no Eithad Stadium, em partida válida pela 20ª rodada da competição. Ambas as equipes querem se recuperar no Campeonato Inglês e vão em busca dos três pontos em Manchester.

Em seu pior momento sob o comando do técnico Pep Guardiola, o City venceu apenas dois jogos nos últimos 14 disputados, somando todas as competições, mas a fase ruim pode ter ficado em 2024. Dessa maneira, o time tenta começar o ano com o pé direito e quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para vencer a primeira partida do ano e se aproximar do G4 da Premier League.

No momento, o City está na 6ª posição, com 31 pontos, fora da zona de classificação para as próximas competições europeias. Porém, uma vitória neste sábado, em conjunto com um tropeço do Newcastle, 5º colocado, pode fazer com que o time suba uma posição.

Dentre as baixas confirmadas no City estão: Rodri, Oscar Bobb e Ruben Dias, lesionados. Além disso, Matheus Nunes, John Stones e Ederson aparecem como dúvidas. Ao mesmo tempo, a boa notícia fica por conta do provável retorno de Kyle Walker ao time titular.

