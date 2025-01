Gyokeres faz três, mas Sporting fica no 4 a 4 com Guimarães

Artilheiro do mundo em 2024 consegue hat trick em jogo fora de casa. Mas líder do Português quase perde. Evita a derrota nos acréscimos

O Sporting conta com o goleador do mundo de 2024, Gyökeres. E, se o artilheiro está em campo, é bola na rede. No ano passado, o sueco fez 62 gols em 62 jogos, e a máquina de fazer gol segue impecável em 2025. Afinal, no primeiro jogo de seu time neste ano, fez os três gols dos Leões diante do Vitória de Guimarães. Só que o Sporting acabou empatando. Com um jogo de muita raça e apoiado pela torcida, que compareceu em peso ao Estádio Afonso Henriques, o time da casa virou para um sensacional 4 a 3. Mas, nos acréscimos, Trincão deixou tudo igual: 4 a 4. O duelo foi pela 17ª rodada do Campeonato Português. Esta foi a primeira vez que Rui Borges, técnico do Sporting há uma semana, enfrentou o ex-time.

O Sporting, com 41 pontos, é o líder, um à frente do Porto. Aliás, o Porto deveria ter jogado nesta sexta-feira, mas seu jogo foi adiado devido ao mau tempo no Funchal, casa do Nacional da Ilha da Madeira, seu rival nesta rodada. Contudo, o Benfica, que tem 38 pontos, ainda vai jogar e emoatarna ponta com os Leões. O Guimarães tem 25 pontos, em sexto lugar.