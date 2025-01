Grêmio faz oferta por atacante do AEK, da Grécia

Tricolor Gaúcho espera resposta da diretoria do clube grego por Niclas Eliasson, no entanto, mais de uma semana no aguardo

O Grêmio segue buscando reforçar seu sistema ofensivo, e a bola da vez é o atacante Niclas Eliasson, do AEK, da Grécia. No entanto, o desfecho da negociação entre as partes não deve ser favorável ao Tricolor Gaúcho. Que ainda não recebeu respostas.

A oferta feita pela diretoria do Grêmio foi de empréstimo do atacante, com pagamento de 500 mil euros (R$ 3,1 milhões) e a opção de compra ao final do vínculo por 3,5 milhões de euros (R$ 22,3 milhões). Do lado da equipe grega, ainda não houve resposta, já que a oferta foi enviada há quase uma semana. O Grêmio não está animado e confiante em contar com Niclas Eliasson.