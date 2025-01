Grêmio faz investida pelo zagueiro Arboleda, do São Paulo

São Paulo rejeitou proposta de empréstimo enviada pelo Imortal, com o pagamento de pouco mais de R$ 3 milhões. Clubes mantêm as conversas

Uma das principais carências no atual elenco do Grêmio é o setor defensivo. Por isso, o Imortal foi ao mercado para abrir conversas com potenciais candidatos a reforçar o elenco. O clube gaúcho enviou proposta de empréstimo por Arboleda ao São Paulo, com o pagamento de 500 mil dólares (pouco mais de R$ 3 milhões na cotação atual). Entretanto, a avaliação do Tricolor Paulista é de que a oferta não foi atrativa e a recusou. Mas as partes seguem em tratativas. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Inicialmente, a intenção do São Paulo é somente se desfazer do defensor em uma negociação em definitivo. A liberação por empréstimo seria possível somente com uma oferta bastante vantajosa. Até porque o contrato de Arboleda com o São Paulo expira em 2027.