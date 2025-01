Goleiro Daniel Fuzato é esperado no Rio, neste sábado (04), para assinar com o Vasco

Arqueiro Daniel Fuzato chega para preencher lacuna no Cruz-Maltino com a saída de Keiller. Atleta deve chegar sem custos ao clube carioca

O planejamento é que o goleiro Daniel Fuzato desembarque no Rio de Janeiro, neste sábado (04), para assinar com o Vasco. Assim, o arqueiro chega ao Cruz-Maltino em uma transferência sem custos com o Eibar, da Espanha. O clube europeu deve ceder 75% dos direitos econômicos do atleta e permanecer com os outros 25%. A tendência é de que o contrato com o clube de São Januário seja válido por dois anos.

Fuzato chega ao Vasco para ser uma opção a Léo Jardim e preencher a lacuna deixada por Keiller, que se transferiu para o Ceará, depois do fim do empréstimo no clube carioca. O arqueiro comunicou ao Eibar seu desejo de retornar ao seu país natal, principalmente porque sua esposa está grávida do segundo filho. Nestas condições, o clube espanhol concordava em liberá-lo sem custos a qualquer clube brasileiro, de acordo com apuração do Jogada10.