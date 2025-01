Gabigol foi visto com modelo em meio à suposta reaproximação de Rafaella

Atacante do Cruzeiro e Rafaella passaram a virada do ano no mesmo local, porém separados, de acordo com relatos de jornalista

A suposta reconciliação de Gabigol com Rafaella Santos, irmã de Neymar, na verdade seria apenas na amizade. Isso porque os dois passaram a virada do ano no mesmo local, em Trancoso na Bahia, porém separados, diferentemente do que se imaginava. O jogador foi flagrado em uma conversa cheia de intimidade com Mina Winkel, ex-participante do reality show “De Férias com o Ex”. A informação é do portal “LeoDias”.

Entretanto, Rafaella não teria se incomodado com a presença do ex-namorado e nem mesmo um possível romance de Gabigol com Mina Winkel. Na verdade, segundo relatos, a irmã de Neymar foi vista aos beijos em uma praia na mesma região da Bahia. A propósito, depoimentos indicam que Mina e Rafaella até conversaram de forma amigável.