Flamengo recusa nova proposta de time europeu por Wesley

O clube italiano, segundo o ge, fez uma oferta equivalente à da Atalanta no ano passado, no valor de 20 milhões de euros (R$ 126,6 milhões). Além disso, o Everton, da Inglaterra, também demonstrou interesse pelo atleta e estaria disposto a pagar a mesma quantia.

No último domingo (29), o jogador esteve presente no Jogo das Estrelas, organizado por Zico, e não descartou uma possível saída do Time da Gávea no início do ano. Apesar disso, segue na expecativa de disputar o novo Mundial de Clubes pelo Rubro-Negro, que acontece entre junho e julho de 2025.