Flamengo anuncia primeiros reforços do futebol feminino sob a gestão Bap

As atletas Ju Ferreira, Chai e Fernanda são as primeiras contratações do Rubro-Negro para a temporada / Crédito: Jogada 10

O Flamengo anunciou a contratação de três atletas para o futebol feminino nesta temporada. O primeiro anúncio, feito na última quinta-feira (2), foi do retorno da volante Ju Ferreira, que foi campeã brasileira pelo time carioca e estava no Corinthians. Já nesta sexta-feira, o Rubro-Negro anunciou a chegada de mais duas atletas: a lateral-esquerda Chai, ex-Botafogo, e a meia-atacante Fernanda, também ex-Corinthians. Esses nomes foram as primeiras contratações para o futebol do clube com a gestão Bap, já que no masculino ainda não houveram acertos.