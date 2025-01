Fiorentina x Napoli: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo da parte de cima da tabela, Fiorentina e Napoli medem forças neste sábado (4), dia que abre a 19ª e última rodada do primeiro tuno da Serie A. A bola rola às 14h (de Brasília), no estádio Artemio Franchi, em Florença.

Após um ótimo início da temporada, chegando a figurar na briga pelo título, a Fiorentina perdeu força e já soma quatro jogos sem vitórias na temporada. Para piorar, vem de derrota para a Udinese em sua última partida em casa. Assim, a Viola surge na quinta colocação, com 32 pontos – nove a menos que a líder Atalanta e que o próprio Napoli (vice), apesar de ter um jogo a menos.

Para enfrentar os napolitanos, o técnico Raffaele Palladino segue sem contar com Edoardo Bove, meio-campista que sofreu problema cardiovascular em pleno jogo contra o Milan e ainda está fora de ação.

Como chega o Napoli

Já o Napoli vem muito bem, obrigado. Afinal, o time do treinador Antonio Conte vem de três vitórias seguidas na Serie A e segue na cola da Atalanta, possuindo os mesmos 41 pontos. A equipe prima pela defesa, visto que sofreu apenas 12 gols e tem o melhor número dentre os 20 times do Italiano. Para este jogo, Conte não poderá contar novamente com Buongiorno. O zagueiro tem problema físico nas costas.

Fiorentina x Napoli

19ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: sábado, 04/01/2025, às 14h (de Brasília)

Local: Artemio Franchi, em Florença (ITA)

Fiorentina: De Gea; Dodô, Comuzzo, Ranieri e Parisi; Cataldi, Adli, Colpani, Gudmundsson e Sottil; Moise Kean. Técnico: Raffaele Palladino

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera; Anguissa, Lobotka e McTominay; Kvaratskhelia, David Neres e Lukaku. Técnico: Antonio Conte

Árbitro: Gianluca Manganiello (ITA)

Auxiliares: Alessandro Giallatini (ITA) e Valerio Colarossi (ITA)

VAR: Aleandro Di Paolo (ITA)

Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ (Premium)