Filha de Neymar com Amanda Kimberlly completa seis meses

Recentemente, Helena teve contato com a irmã Mavie, de 1 ano. O encontro ocorreu durante as festas de Natal e também acabou compartilhado por Neymar nas redes sociais. As duas apareceram com as mãos próximas uma da outra.

Até então filha mais nova do camisa 10 do clube árabe, Helena perderá o posto em breve, já que Neymar e Bruna Biancardi anunciaram a gravidez da segunda filha do casal. A quarta filha do jogador irá se somar a Davi Lucca, de 12 anos, Mavie de 1 ano, e a própria Helena.

