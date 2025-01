Estudiantes vira ‘bicho-papão’ do mercado argentino após aporte milionário

Clube tetracampeão da Libertadores passa por 'revolução' de sua realidade / Crédito: Jogada 10

A realidade financeira do futebol argentino, nos últimos anos, acompanhou o que vive o país em si. Ou seja, clubes com poder de investimento reduzido a exceção dos dois mais populares do país, casos de Boca Juniors e River Plate. Sendo que, mesmo nesses casos, ofertas teoricamente “pequenas” vindas do exterior (na comparação com o Brasil, por exemplo) são capazes de seduzir também atletas desses clubes. Todavia, diante de uma movimentação que ocorre desde o meio de 2024, o Estudiantes desponta como notória figura para escapar desse cenário.

Em negociação com o empresário norte-americano Foster Gillett, o presidente do clube de La Plata, Juan Sebastián Verón, assinou um acordo por aporte progressivo que ultrapassa os 500 milhões de dólares (R$ 3,1 bilhões). A ideia é que esse dinheiro seja aplicado tanto no futebol masculino como no feminino e também para melhoria de infraestrutura do CT e do próprio Estadio UNO.

Caso o panorama fosse distinto, os termos da negociação ocorreriam pela compra de percentual para administrar uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Movimento visto em solo brasileiro, por exemplo, com o Botafogo e seu atual gestor, John Textor. Contudo, na Argentina, esse tipo de gestão é proibida pelo regulamento da Associação do Futebol Argentino (AFA) e é constantemente criticada em manifestações de dirigentes da entidade bem como nas votações de assembleias. Desse modo, a saída encontrada para justificar a aplicação estratosférica foi de ceder um percentual de venda de atletas em forma de contrapartida para Gillett. De vendedor a comprador Assim, já na atual janela, o Estudiantes figura como verdadeiro comprador de peças que elevem drásticamente o nível do plantel. A primeira grande movimentação foi com a aquisição de Cristian Medina, meio-campista do Boca Juniors, por 15 milhões de dólares (R$ 93,1 milhões). O nome em questão figurava como alvo do Brasil e também de diferentes clubes de fora do continente. E a tendência é que outros nomes de impacto cheguem para as fileiras do Pincharrata.