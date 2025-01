Esposa de Galvão Bueno, Desiree Soares exibe boa forma em passeio

Uma publicação compartilhada por Desirée Soares Galvão Bueno (@desireesoares)

Fora da Globo, Galvão foca em novos desafios

A virada do ano trouxe o fim do vínculo de Galvão Bueno com a Globo após 43 anos. Atualmente, a expectativa é que o narrador retorne o foco para o seu canal no YouTube, além do início da trajetória no Amazon Prime. Ele ficará responsável pela narração de jogos do Brasileirão na plataforma de streaming.

Além disso, o experiente profissional está próximo de um acordo com a Band, emissora onde fez sua estreia em narrações de F1, em 1980.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.